В ДНР просят не пускать Поклонскую в Госдуму РФ

Они считают ее позицию к гражданам ДНР деструктивной.

Общественная палата самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой не выдвигать кандидатуру депутата Госдумы Натальи Поклонской на предстоящие выборы в нижнюю палату российского парламента. Об этом сообщается на сайте организации.

Общественники ДНР назвали считают ее слова, что жители Донбасса не знают своей цели, оскорбительными и не соответствующими действительности.

Наша дорога одна – путь домой, в Российскую Федерацию, и принятая недавно Доктрина "Русский Донбасс" очередное этому подтверждение. позиция общественников ДНР

Таким образом, по мнению авторов обращения, Поклонская оскорбила своим высказыванием память погибших жителей Донбасса, и она не достойна представлять интересы русского народа.

Ранее в ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Фото: Piter.tv