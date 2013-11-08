В ДНР просят не пускать Поклонскую в Госдуму РФ

Общественная палата самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой не выдвигать кандидатуру депутата Госдумы Натальи Поклонской на предстоящие выборы в нижнюю палату российского парламента. Об этом сообщается на сайте организации.
Общественники ДНР назвали считают ее слова, что жители Донбасса не знают своей цели, оскорбительными и не соответствующими действительности.
Наша дорога одна – путь домой, в Российскую Федерацию, и принятая недавно Доктрина "Русский Донбасс" очередное этому подтверждение.
позиция общественников ДНР
Таким образом, по мнению авторов обращения, Поклонская оскорбила своим высказыванием память погибших жителей Донбасса, и она не достойна представлять интересы русского народа.
Ранее в ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все