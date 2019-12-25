14-летняя петербурженка попала в больницу с травмами и рассказала, что её бьёт мать

По данному факту проводится проверка.

В Петербурге к врачам с множественными ушибами обратилась 14-летняя девочка. Во время осмотра она рассказала, что её избила мать. Об этом стало известно Piter.tv

У обратившейся девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, снижение остроты зрения, контузию обоих глаз, множественные ушибы, подкожные кровоизлияния верхних и нижних конечностей, правой ягодичной области.

Девочка сообщила, что 3 сентября около 22:30 её избила мать, также 4 сентября с 17:00 до 19:00 мать периодически поднимала на неё руку. По данному факту проводится проверка.

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Фото: Piter.tv