В Петербурге 16-летняя девочка обвинила отчима в ударе вазой по голове

Она помещена в отделении хирургии в состоянии средней степени тяжести.

Несовершеннолетняя петербурженка обвинила отчима в том, что он ударил ее керамической вазой по голове. Об этом стало известно Piter.tv

Шестнадцатилетняя девочка пояснила, что 2 марта около полуночи отчим ударил ее керамической вазой по голове.

У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылочной области. Она помещена в отделении хирургии в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Также накануне в Колпино семиклассник случайно выстрелил себе в глаз из игрушечного пистолета.

Фото: pexels