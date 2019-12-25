В Петербурге 16-летняя девочка обвинила отчима в ударе вазой по голове

Несовершеннолетняя петербурженка обвинила отчима в том, что он ударил ее керамической вазой по голове. Об этом стало известно Piter.tv
Шестнадцатилетняя девочка пояснила, что 2 марта около полуночи отчим ударил ее керамической вазой по голове.
У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылочной области. Она помещена в отделении хирургии в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.
Также накануне в Колпино семиклассник случайно выстрелил себе в глаз из игрушечного пистолета.
Фото: pexels
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