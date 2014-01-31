На Октябрьской набережной достроили детский сад на 220 мест

В трехэтажном садике будет 12 разновозрастных групп для детей от 6 месяцев до 7 лет.

В Невском районе Петербурга Группа ЛСР достроила детский сад на 220 мест в составе ЖК "Цивилизация". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В трехэтажном садике будет 12 разновозрастных групп для детей от 6 месяцев до 7 лет. В каждой группе есть раздевалка, туалет, игровая, буфет и спальня.

На первом этаже разместились помещения охраны, прачечная, пищеблок с отдельным входом и бассейн 6х3 м. На втором этаже находятся групповые помещения, медицинский блок, физкультурный зал и зал для музыкальных занятий. На третьем этаже: универсальная кружковая и кабинет логопеда.

В игровой зоне на улице обустроено 12 площадок для прогулок с навесами и игровым оборудованием, и одна физкультурная площадка.

Для маломобильных детей в саду есть лифт, пандусы, световые оповещатели и двусторонняя связь с помещением охраны.

Фото: портал "Строительный Петербург"