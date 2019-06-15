Завершено строительство детского сада на 110 человек в историческом здании Невского завода

Детский сад разместился в отреставрированном здании бывшей чугунно-меднолитейной мастерской Невского завода.

В жилом комплексе Astra Marine на проспекте Обуховской Обороны, 38, завершено строительство нового детского сада, рассчитанного на 110 мест. Объект возведен девелопером Setl Group в рамках соглашения с городскими властями. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Детский сад разместился в отреставрированном здании бывшей чугунно-меднолитейной мастерской Невского завода. Архитектурное оформление выполнено в едином стиле с расположенным рядом сталепрокатным цехом: фасады облицованы красным кирпичом, что позволяет сохранить исторический облик территории.

На первом этаже учреждения оборудованы помещения для младших групп, бассейн, кухня и медицинский блок. Второй этаж предназначен для детей старшего возраста (от 4 до 7 лет) и включает универсальные учебные классы, музыкальный зал и спортивный зал. Прилегающая территория благоустроена: для воспитанников обустроены пять игровых зон и большая спортивная площадка.

Setl Group продолжает реализацию социальных проектов в районе. В жилом комплексе "Астра Континенталь" строится школа на 1850 учеников с двумя бассейнами, а также три детских сада общей вместимостью 700 мест. Все эти объекты после завершения строительства будут переданы городу.

Строительный контроль над реализацией проектов, финансируемых за счет инвесторов, осуществляют специалисты СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству Санкт-Петербурга.

Фото: Setl Group