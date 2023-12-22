  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут бороться с крысами
Сегодня, 21:36
76
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут бороться с крысами

0 0

Отмечается, что ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" оценит качество дератизации.

Главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление "О мерах усиления борьбы с грызунами". Согласно документу, размещенному на сайте Роспотребнадзора, с 15 апреля по 31 мая в городе на Неве проведут сплошное и единовременное истребление крыс.

О результатах проведения по борьбе с крысами перед Роспотребнадзором органы власти Петербурга – комитеты и районные администрации – должны будут отчитаться до 10 июня. Отмечается, что ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" оценит качество дератизации.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Выборгского района Петербурга пожаловались на большое количество крыс. Особую тревогу били родители детей, которые ходят в детский сад по адресу: Светлановский проспект, 33. 

Фото: pxhere

Теги: дератизация, крысы в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии