В Петербурге будут бороться с крысами

Отмечается, что ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" оценит качество дератизации.

Главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление "О мерах усиления борьбы с грызунами". Согласно документу, размещенному на сайте Роспотребнадзора, с 15 апреля по 31 мая в городе на Неве проведут сплошное и единовременное истребление крыс.

О результатах проведения по борьбе с крысами перед Роспотребнадзором органы власти Петербурга – комитеты и районные администрации – должны будут отчитаться до 10 июня. Отмечается, что ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" оценит качество дератизации.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Выборгского района Петербурга пожаловались на большое количество крыс. Особую тревогу били родители детей, которые ходят в детский сад по адресу: Светлановский проспект, 33.

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