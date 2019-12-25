Делегация Республики Сейшельские Острова посетила Комитет по спорту Ленобласти

Встреча прошла в рамках Международного культурного форума, который состоялся в Петербурге.

В среду, 11 сентября, представители Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области встретились с делегацией Республики Сейшельские Острова. Встреча прошла в рамках Международного культурного форума, который состоялся в Петербурге.

Министерство по делам молодежи, спорта и семьи Сейшельских Островов было представлено на встрече в лице главы ведомства Мари-Селин Зиалор, которая поделилась опытом в области популяризации спорта среди молодежи. Особое внимание было уделено проведению тренировок и соревнований в уникальных природных условиях Сейшел.

Ленобласть в свою очередь продемонстрировала свои проекты, направленные на развитие физической культуры. Эти инициативы включали мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры и организации спортивных мероприятий.

Встреча стала важным шагом в укреплении связей между двумя регионами и создании основы для будущего сотрудничества.