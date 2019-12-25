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Делегация Республики Сейшельские Острова посетила Комитет по спорту Ленобласти
Сегодня, 9:07
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Делегация Республики Сейшельские Острова посетила Комитет по спорту Ленобласти

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Встреча прошла в рамках Международного культурного форума, который состоялся в Петербурге.

В среду, 11 сентября, представители Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области встретились с делегацией Республики Сейшельские Острова. Встреча прошла в рамках Международного культурного форума, который состоялся в Петербурге.

Министерство по делам молодежи, спорта и семьи Сейшельских Островов было представлено на встрече в лице главы ведомства Мари-Селин Зиалор, которая поделилась опытом в области популяризации спорта среди молодежи. Особое внимание было уделено проведению тренировок и соревнований в уникальных природных условиях Сейшел.

Ленобласть в свою очередь продемонстрировала свои проекты, направленные на развитие физической культуры. Эти инициативы включали мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры и организации спортивных мероприятий.

Встреча стала важным шагом в укреплении связей между двумя регионами и создании основы для будущего сотрудничества.

Ранее мы сообщили о том, что цифровой проект Ленобласти "Связь47" номинировали на премию "Народное признание".

Фото: Комитет по спорту Ленобласти

Теги: комитет по физической культуре и спорту ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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