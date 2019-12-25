Из петербургской канализации достали матрас и шины

Помимо мелкого мусора, петербуржцы иногда "смывают в унитаз" мобильные телефоны, детские игрушки, кошачий наполнитель, который из-за воды набухает и приводит к засорам.

За 2022 год на городских сетях водоотведения количество засоров, вызванных попаданием посторонних предметов, составило 46% от общего числа. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Большая часть засоров по причине попадания нерастворимого мусора в систему канализации приходится на Петродворцовый район (76% от общего числа засоров), Адмиралтейский (67%) и Центральный (65%).

Помимо мелкого мусора, петербуржцы иногда "смывают в унитаз" мобильные телефоны, детские игрушки, кошачий наполнитель, который из-за воды набухает и приводит к засорам. Также иногда в канализацию попадает зимняя и летняя резина. В 2019 году в период новогодних каникул в канализационной трубе застрял матрас от подростковой кровати длиной примерно 1,5 метра.

Петербургский Водоканал призывает петербуржцев не использовать канализацию в качестве мусорного ведра и не смывать в унитаз ничего кроме влагорастворимой туалетной бумаги.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"