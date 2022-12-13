Петербуржцам рассказали, что делать при неисправности валидатора

Как рассказали в комитете по транспорту, перевозчики обязаны следить за работой валидаторов.

Читатели "Петербургского дневника" сообщили о ряде случаев, когда им не удалось оплатить проезд в наземном общественном транспорте из-за валидаторов, которые не реагировали на проездные или банковские карты.

Как рассказали в комитете по транспорту, перевозчики обязаны следить за работой валидаторов. Транспорт с неисправными валидаторами не должен выезжать в город. Также в комитете отметили, что сбои бывают из-за неустойчивой связи между транспортом и основным сервером на некоторых участках маршрута. Если карта пассажира не работает, кондуктор вправе предложить пассажиру оплатить проезд наличными.

При этом, при технических сбоях из-за неисправности валидаторов пассажиров не должны выгонять из салона.

Если пассажир все же оказался в ситуации, когда оплатить проезд по независящим от него причинам невозможно, а конфликт с кондуктором уже случился, стоит обратиться к специалистам "Организатора перевозок" по телефону 576-55-55 или через форму для обращений граждан.

Фото: Piter.tv