Эксперт рассказал, что делать, если смартфон упал в воду

В первую очередь нужно быстрее достать смартфон из воды и вынуть аккумулятор (если он извлекается), SIM-карту и карту памяти.

Водозащита в смартфоне остается по большей части уделом флагманов. Обычные же модели ее не имеют, но что же делать, если вы все-таки уронили его в воду. Об этом "Российской газете" рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества рассказала Эльвина Насибулина.

сНе стоит его включать после этого самостоятельно, лучше пойти к мастеру, который с помощью обработки в ультразвуковой ванне уберет оставшуюся воду. В противном случае они приведет к коррозии и выведет из работы гаджет.

Сушить феном или на батарее также не стоит, так как высокие температуры тоже могут навредить аппарату. "Народный способ" положить телефон на ночь в рис, также не всегда работает.

Эльвина Насибулина посоветовала как можно чаще делать резервные копии информации, хранящейся на телефоне, чтобы не потерять ее из-за такой неприятной ситуации.

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