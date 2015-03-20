В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП пострадала четвероклассница

В Приозерском районе Ленобласти в ДТП пострадала школьница. Об этом стало известно Piter.tv.

В воскресенье, 12 декабря, в 22:40 на 104 км автодороги "Сортавала" водитель BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze.

В результате ДТП пострадала пассажирка Chevrolet Cruze. Четвероклассница была госпитализирована в состоянии средней тяжести с различными травмами.

Водитель BMW к административной ответственности за нарушения ПДД в 2021 году привлекался 1 раз.

Накануне в Приморском районе автомобиль врезался в троллейбус и отлетел в столб.

Фото: Piter.tv