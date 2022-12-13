Через две недели в Петербурге запустят горячую линию и чат-бот по качеству школьного питания

Оценка качества питания в школах и детских садах будет проводиться на основе лабораторных проверок и на основе жалоб и претензий со стороны детей и родителей.

Петербургские родители смогут получать консультации и оценивать качество питания детей в школьных столовых через чат-бот в мессенджере Telegram, а также по телефону горячей линии. Чат-бот и горячая линия будут запущены через две недели. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.

Доступ в чат-бот будет организован строго по лицевому счету школьников, который используется для входа на портал "Петербургское образование". Это позволит избежать фальсификации результатов опросов. Сразу после запуска через чат-бот будут проведены два опроса среди родителей. Первый – по качеству школьного питания. Второй опрос, который запустят через чат-бот, будет посвящен перечню буфетной продукции. Также рассматривается вопрос об исключении шоколада из перечня буфетной продукции, так как в адрес вице-губернатора часто поступают жалобы от родителей на продажу этой продукции в школьных буфетах.

Оценка качества питания в школах и детских садах будет проводиться на основе лабораторных проверок и на основе жалоб и претензий со стороны детей и родителей.

Ранее стало известно, что качеством школьного образования довольны более 70% родителей в Ленобласти.

Фото: pxhere.com