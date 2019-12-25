Рособрнадзор: введение новых обязательных ЕГЭ пока не планируется

В Рособрнадзоре рассказали, что в ближайшее время не планируется введение новых обязательных ЕГЭ. Выпускники в обязательном порядке должны сдавать только русский язык и математику. Об этом сообщило РИА Новости.
При этом в ведомстве отметили, что им каждый год поступают предложения о расширении перечня обязательных экзаменов. Ранее предлагали добавить экзамены по истории и литературе.
Рособрнадзор отметил, что данный вопрос рассматривается с точки зрения целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства.
В начале сентября стало известно, что стобалльники ЕГЭ из Ленобласти поступили в СПбГУ.
Фото: pixabay
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