Рособрнадзор: введение новых обязательных ЕГЭ пока не планируется

В ведомстве отметили, что им каждый год поступают предложения о расширении перечня обязательных экзаменов.

В Рособрнадзоре рассказали, что в ближайшее время не планируется введение новых обязательных ЕГЭ. Выпускники в обязательном порядке должны сдавать только русский язык и математику. Об этом сообщило РИА Новости.

При этом в ведомстве отметили, что им каждый год поступают предложения о расширении перечня обязательных экзаменов. Ранее предлагали добавить экзамены по истории и литературе.

Рособрнадзор отметил, что данный вопрос рассматривается с точки зрения целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства.

В начале сентября стало известно, что стобалльники ЕГЭ из Ленобласти поступили в СПбГУ.

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