Появились кадры последствий удара США по ядерному объекту в Фордо: разбор последствий удара

Piter.TV проанализировал кадры с места авиационного удара.

В социальных сетях появились кадры с места вчерашней атаки США на иранский ядерный объект в Фордо. На видео видны следы попадания американских противобункерных авиабомб, сброшенных с бомбардировщиков B-2.

Судя по размерам воронок и форме выброса скальной пароды, глубина проникновения бомб, сброшенных с В2 составила от 20 до 25 метров. Взрыв боевой части фугасных авиабомб массой около 14 тонн произошёл на глубине около 20 метров. Скальная порода показала высокую стойкость к разрушению, энергия взрыва ушла вверх, а также в сторону более слабой стенки входного тоннеля, образованного фугасным боеприпасом в процессе заглубления. Более прочная сторона тоннеля получила незначительные повреждения вызванные выбросом массы расщеплённой скальной пароды, образовавшейся при взрыве боеприпаса.

Прямого поражения подземных сооружений не произошло, но возможны повреждения за счёт вторичных факторов в виде сейсмической волны, повреждение оборадования и нарушение гидроизоляции подземных объектов.

В целом, критического поражения объекту нанесно не могло быть. Применённые строителями Ирана инженерные решения подтвердили свою эффективеость, но в условиях продолжающегося конфликта восстановление его деятельности маловероятно.

Израиль, совместно с США, позволил получить неоценимый опыт воздействия на подземные защитные сооружения современными видами противобункерных боеприпасов в условиях реальной войны. Данный опыт необходимо проанализировать и использовать при разработке проектов подобных сооружений в будущем с учетом выявленных недостатков. Военный эксперт

По мнению эксперта, опрошенного Piter.TV, особенно важно оценить результаты воздействия сейсмических волн на используемое в производственном процессе оборудование, чтобы выбрать достаточны решения по амортизирующим конструкциям.

Было бы полезно, если бы Иран предоставил доступ специалистам РФ для совместного анализа результатов произошедшего воздействия и выработке мер противодействия и повышения живучести и автономности подобных объектов

Ранее мы писали, что МАГАТЭ зафиксировало воронки от ударов на объекте в иранском Фордо.

