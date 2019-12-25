К новогодним праздникам Петербурге для путешественников подготовили более 200 туров

Самый бюджетный вариант турпродукта состоит из вечерней автобусной экскурсии с посещением праздничной ярмарки.

Туристам в Петербурге официальный туристский портал Visit Petersburg предлагает более 200 туристских маршрутов и экскурсий на новогодних каникулах.

Самый бюджетный вариант турпродукта состоит из вечерней автобусной экскурсии с посещением праздничной ярмарки. Маршрут включает знакомство с главными площадями и ёлками Петербурга, а также новогодними традициями.

Самый дорогой вариант под названием "Три дня из жизни аристократа" стоимостью более 50 тысяч рублей предлагает посещение бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре, катание в русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.

Представитель туроператора Кирилл Соколов отметил возросший спрос на организованное проведение новогодней ночи, а именно на банкеты и экскурсии.

Главную новогоднюю ёлку Санкт-Петербурга ночью 12 декабря доставили на Дворцовую площадь. Дерево укоротили с 33 до 25 метров.

Фото: Комитет по туризму