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В Петербурге 23 января можно увидеть блокадные трамваи
Сегодня, 14:32
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В Петербурге 23 января можно увидеть блокадные трамваи

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На акции памяти "Эстафета поколений" в честь блокадных трамвайщиков встретились все поколения большого коллектива Горэлектротранса.

В Петербурге проходит парад трамваев военного времени. Горожане могут заметить на улицах Северной столицы блокадные трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.

На акции памяти "Эстафета поколений" в честь блокадных трамвайщиков встретились все поколения большого коллектива Горэлектротранса. На праздник пришли  ветераны, работники и даже дети сотрудников компании. На собрание пригласили и учащихся Учебно-курсового комбината.

Участники праздника возложили цветы к мемориальной табличке и почтили память ленинградских водителей трамвая и тех, кто создавал этот вид транспорта в суровых условиях.

Сегодня открылась экспозиция "Рабочий рубеж". Она посвящена быту и работе Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны.

Ранее мы писали, что "Поезд Победы" прибыл в Гатчину.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Горэлектротранс"

Теги: блокада, блокадные трамваи, вов, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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