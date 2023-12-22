В Петербурге 23 января можно увидеть блокадные трамваи

В Петербурге проходит парад трамваев военного времени. Горожане могут заметить на улицах Северной столицы блокадные трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.
На акции памяти "Эстафета поколений" в честь блокадных трамвайщиков встретились все поколения большого коллектива Горэлектротранса. На праздник пришли ветераны, работники и даже дети сотрудников компании. На собрание пригласили и учащихся Учебно-курсового комбината.
Участники праздника возложили цветы к мемориальной табличке и почтили память ленинградских водителей трамвая и тех, кто создавал этот вид транспорта в суровых условиях.
Сегодня открылась экспозиция "Рабочий рубеж". Она посвящена быту и работе Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны.
Ранее мы писали, что "Поезд Победы" прибыл в Гатчину.
Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Горэлектротранс"
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