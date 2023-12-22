"Поезд Победы" прибыл в Гатчину

На два дня поезд остановится на станции Гатчина-Пассажирская-Балтийская, а затем отправится в Волосово.

В Гатчину прибыл "Поезд Победы". Передвижная инсталляция задержится здесь до 24 января. Об этом сообщили региональном комитете по образованию.

"Поезд Победы" — это интерактивная выставка, каждая из 12-ти тематических зон посвящена отдельным событиям Великой Отечественной войны. Жители Гатчинского района смогут собственными глазами увидеть сцены жизни осажденного Ленинграда. На два дня поезд остановится на станции Гатчина-Пассажирская-Балтийская, а затем отправится в Волосово, где будет находиться 25 и 26 января. Следующая остановка будет в Кингисеппе — 27 января. В Лугу состав приедет 28 января.

Вход на выставку для посетителей бесплатный, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф. Просим обратить внимание, что билеты очень быстро разбирают.

Ранее на Piter.tv: в Русском музее откроется выставка "Помним!", посвященная блокаде Ленинграда.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга