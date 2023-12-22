В Русском музее откроется выставка "Помним!", посвященная блокаде Ленинграда

Выставка будет работать с 27 января до 7 апреля 2024 года.

В Русском музее 27 января откроется выставка "Помним!", посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Проект включает более 200 произведений живописи, графики, скульптуры из собрания Русского музея, созданных в Ленинграде в годы войны. Многие работы будут представлены публике впервые. В экспозицию вошли произведения Александра Русакова, Василия Кучумова, Вячеслава Пакулина, Алексея Пахомова, Ярослава Николаева и других мастеров советского времени.

Посетители увидят картины, на которых изображены разрушенные музеи, дворцы, памятники Ленинграда, Царского Села, Гатчины и других пригородов. На выставке можно узнать, как выглядел в годы войны Русский музей.

Добавим, что выставка будет проходить и в виртуальном формате. Поэтому увидеть картины сможет каждый житель России.

Выставка откроется для публики 27 января и продлится до 7 апреля.

Ранее мы писали, что в Ботаническом саду 27 января откроется выставка-квест "Приказано выжить".

Фото: пресс-служба Русского музея