Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом

Он не смог присутствовать на заседании Союза строителей, который возглавляет.

Бывшего губернатора Петербурга Владимира Яковлева госпитализировали с коронавирус. Об этом на расширенном заседании союза строителей в Новосибирске сообщил вице-президент организации Анвар Шамузафаров, передал "ТАСС".

Яковлев должен был вести сегодняшнее заседание, но он заболел. Иные подробности пока неизвестны.

Владимир Яковлев был главой Петербурга с 1996 по 2003 год. В 1999 году получил звание "Почётный строитель России". Затем на протяжении четырех лет он был министром регионального развития РФ. С 2009 и по настоящее время — президент Российского союза строителей.

Фото: Википедия / Владимир Васильев