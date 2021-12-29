Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом

Бывшего губернатора Петербурга Владимира Яковлева госпитализировали с коронавирус. Об этом на расширенном заседании союза строителей в Новосибирске сообщил вице-президент организации Анвар Шамузафаров, передал "ТАСС".
Яковлев должен был вести сегодняшнее заседание, но он заболел. Иные подробности пока неизвестны.
Владимир Яковлев был главой Петербурга с 1996 по 2003 год. В 1999 году получил звание "Почётный строитель России". Затем на протяжении четырех лет он был министром регионального развития РФ. С 2009 и по настоящее время — президент Российского союза строителей.
Фото: Википедия / Владимир Васильев
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