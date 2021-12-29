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Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом
Сегодня, 9:05
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Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом

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Он не смог присутствовать на заседании Союза строителей, который возглавляет.

Бывшего губернатора Петербурга Владимира Яковлева госпитализировали с коронавирус. Об этом на расширенном заседании союза строителей в Новосибирске сообщил вице-президент организации Анвар Шамузафаров, передал "ТАСС". 

Яковлев должен был вести сегодняшнее заседание, но он заболел. Иные подробности пока неизвестны.

Владимир Яковлев был главой Петербурга с 1996 по 2003 год. В 1999 году получил звание "Почётный строитель России". Затем на протяжении четырех лет он был министром регионального развития РФ. С 2009 и по настоящее время — президент Российского союза строителей. 

Фото: Википедия / Владимир Васильев 

Теги: владимир яковлев, коронавирус, союз российских строителей
Категории: Лента новостей,

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