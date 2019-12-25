Популярные маршруты Петербурга усилят дополнительными автобусами

Ещё ряд маршрутов будет продлен до станций метрополитена.

Начиная с пятницы, 15 июля, на автобусные маршруты № 2, 11, 13, 50, 127, 127М, 142, 153, 190 и 397 Петербурга выйдут дополнительные 29 транспортных единиц. Об этом сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранса".

Одновременно будет усилен маршрут № 102. На него выйдут 6 дополнительных автобусов по будням и 6 – по выходным, кроме того, "Пассажиравтотранс" планирует продление их движения до метро "Проспект Большевиков".

Увеличить собираются ещё ряд маршрутов. В список входит маршрут № 31, который теперь будет следовать до площади Бехтерева, маршрут № 190

до Старорусского проспекта в Шушарах, маршрут № 61 от ЖК "Цветной город" до станции метро "Академическая".

Наконец, в связи с низкой востребованностью, движение маршрутов № 41А, 57, 109Б, 351А, 351Б, 355, 488 и 555 будет полностью прекращено.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург доставили "умные" троллейбусы и трамваи.

Фото: Пассажиравтотранс