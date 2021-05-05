В Петербурге и Ленобласти сегодня вспоминают погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом

Пассажирский самолет Airbus A321-231 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, 31 октября потерпел крушение над Синайским полуостровом. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа — все они погибли.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сегодня вспоминают погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в октябре 2015 года.

Сегодня в Петербурге в Храме Димитрия Солунского прошла панихида. Также на Серафимовском кладбище прошло возложение цветов к захоронению.



Фото: Благотворительный фонд "Рейс 9268"

Траурные мероприятия прошли на мемориале "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске, где увековечены имена всех жертв авиакатастрофы. Мемориал был открыт в октябре 2017 года.

Девять лет назад произошла страшная катастрофа. Горе настолько объединило нас, что каждый год мы здесь встречаемся. И самое главное, что нас объединяет — это память. И тем, кто там на небесах, чей полёт домой был прерван, для них это тоже самое главное — чтобы о них помнили. Вот давайте, пока мы живы, будем помнить. И будут помнить дети, и будут помнить внуки. Это самое главное. Александр Дрозденко при обращении к участникам траурного митинга

Через 23 минуты после взлета связь с самолетом Airbus A321-231 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявшим рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, прервалась. Аэробус взорвался в воздухе и упал на землю в центральной части Синайского полуострова. Бомба лежала в багажном отсеке рядом с детскими колясками. Вину за случившееся сразу взяло на себя одно из подразделений ИГИЛ* (организация, признанная в РФ террористической). На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа — все они погибли.

Видео: администрация Ленинградской области