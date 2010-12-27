В Петербурге вспоминают жертв авиакатастрофы над Синаем

Акция "Живой самолет" прошла на Марсовом поле.

В воскресенье, 28 октября петербуржцы собрались на Марсовом поле, чтобы вспомнить жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Акция получила название "Живой самолет".

Петербуржцы начертили на песке план воздушного судна с номерами мест и заняли их, держа в руках фотографии погибших пассажиров.

Люди держали в руках белые ленты, показывая контур самолета. В акции участие приняли несколько десятков человек.

Справка: Самолет авиакомпании "Когалымавиа" должен был доставить пассажиров в Петербург из Шарм-эш-Шейха 31 октября 2015 года. Он разбился потерпел над Синайским полуостровом. Позже в ФСБ заявили, что катастрофа произошла в результате теракта. Было принято решение остановить авиасообщение между Россией и Египтом, полеты были возобновлены только в 2018 году.

На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.