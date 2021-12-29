Артист Мариинского театра перевел мошенникам 15 тысяч рублей

Неизвестные опубликовали объявление о продажи квартиры.

Сотрудник Мариинского театра перечислил мошенникам 15 тысяч рублей. Он хотел арендовать квартиру на Казанской улице и оставил задаток.

Как узнал Piter.TV, мужчина обратился в полицию 31 января. Он рассказал, что обратил внимание на объявление на "Циане" о продаже квартиры в центре Петербурга. Несмотря на то, что артист балета перевел деньги, квартиру ему так и не показали, а деньги не вернули. Пострадавший оценил ущерб как значительный.

Объявление было размещено 25 января.

Ранее работники Мариинского театра попросили Бастрыкина снять обвинения в педофилии с солиста Чепкова.

Фото: Piter.TV