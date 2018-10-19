Подрядчики реставрации здания Биржи в Петербурге арестованы по делу о хищении 83 миллионов рублей

Контракт на реставрацию Биржи Эрмитаж заключил с "ГазПроектСтроем" ещё в 2020 году.

Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО двух фигурантов уголовного дела о масштабных хищениях при реставрации здания Биржи на Васильевском острове. Речь идёт о генеральном директоре компании "ГазПроектСтрой" Павле Нарницком и Виталии Лисунове, курировавшем проект от подрядчика "ССУ-5".

Как сообщил РБК, по версии следствия, с 2020 по 2024 год Нарницкий, Лисунов и их возможные сообщники незаконно присвоили около 83 миллионов рублей. Деньги были похищены в процессе выполнения реставрационных работ — следователи предполагают, что в актах выполненных работ указывались завышенные объёмы.

Контракт на реставрацию Биржи Эрмитаж заключил с "ГазПроектСтроем" ещё в 2020 году. Стоимость проекта изначально составляла 287 миллионов рублей, но позднее увеличилась. В 2024 году договор был расторгнут из-за срыва сроков, а компания оказалась в реестре недобросовестных подрядчиков. Позднее новый конкурс выиграло ООО "РСК-Ренессанс".

Расследованием занимается Главное следственное управление МВД по Москве.

Фото: Piter.tv