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Опубликовано видео ареста Конора Макгрегора

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Спортсмен доставлен в полицию из-за разбитого смартфона поклонника.

Борца Конора Макгрегора вновь арестовали.

Конора Макгрегора арестовали из-за разбитого гаджета фаната. На выходе один из поклонников захотел сфотографироваться со своим кумиром. Макгрегор выхватил у парня телефон, разбил его, а все что от него осталось забрал с собой.

Молодой человек обратился за помощью в полицию, заявив, что телефон был дорогой. Макгрегора арестовали уже дома. Примечательно, что ирландский боец только отбыл наказание за нападение на автобус с другими спортсменами, в том числе с Хабибом Нурмагомедовым. 


Видео: HighlightsCentral312

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Спорт,

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