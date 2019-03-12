Опубликовано видео ареста Конора Макгрегора

Спортсмен доставлен в полицию из-за разбитого смартфона поклонника.

Борца Конора Макгрегора вновь арестовали.

Конора Макгрегора арестовали из-за разбитого гаджета фаната. На выходе один из поклонников захотел сфотографироваться со своим кумиром. Макгрегор выхватил у парня телефон, разбил его, а все что от него осталось забрал с собой.

Молодой человек обратился за помощью в полицию, заявив, что телефон был дорогой. Макгрегора арестовали уже дома. Примечательно, что ирландский боец только отбыл наказание за нападение на автобус с другими спортсменами, в том числе с Хабибом Нурмагомедовым.



Видео: HighlightsCentral312