Опубликовано видео ареста Конора Макгрегора

Борца Конора Макгрегора вновь арестовали.
Конора Макгрегора арестовали из-за разбитого гаджета фаната. На выходе один из поклонников захотел сфотографироваться со своим кумиром. Макгрегор выхватил у парня телефон, разбил его, а все что от него осталось забрал с собой.
Молодой человек обратился за помощью в полицию, заявив, что телефон был дорогой. Макгрегора арестовали уже дома. Примечательно, что ирландский боец только отбыл наказание за нападение на автобус с другими спортсменами, в том числе с Хабибом Нурмагомедовым.
Видео: HighlightsCentral312
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