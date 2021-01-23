В Чите аптечная сеть "Здравсити" заменила аптеки под брендом "Будь здоров"

Развиваясь на Дальнем Востоке, "Здравсити" открыла более 30 новых аптек в Чите с начала года, и сейчас в регионе работает уже свыше 60 аптечных пунктов этой сети.

Вместо старых вывесок "Будь здоров" теперь можно увидеть новые знаки с логотипом "Здравсити". Более подробную информацию можно найти на их официальном сайте https://zdravcity.ru/r_chita/.

Новые филиалы с августа 2024 года можно найти по следующим адресам:

– Чита, улица Бутина, 69

– Чита, улица Бутина, 93

– Чита, улица Гайдара, 3

– Чита, улица Красной Звезды, 2

– Чита, улица Ленина, 125

– Чита, улица Ленина, 29

– Чита, улица Назара Широких, 7

– Чита, улица Онискевича, 10

– Чита, улица Строителей, 1с6

– Чита, улица Энтузиастов, 76

– Чита, улица Ярославского, 49

– Чита, микрорайон Северный, 10

– Чита, проспект Фадеева, 25

– Чита, улица Евгения Гаюсана, 22

– Чита, улица Ленина, 111

Аптеки сети "Здравсити" разместились не только в центре Читы, но и на окраинах города и в соседних населенных пунктах. Читинцы могут воспользоваться несколькими преимуществами, которые предлагает эта сеть.

"Здравсити" предоставляет возможность удобно заказывать лекарства и товары дистанционно через онлайн-сервис. Для поиска и заказа доступны:

– сайт zdravcity.ru;

– мобильное приложение.

На сайте и в приложении есть карта города с обозначением аптек сети "Здравсити", что позволяет легко найти ближайшее аптечное учреждение. Пользователи могут искать лекарства и проверять их наличие, стоимость в ближайших аптеках. Удобный поиск по названию товара и возможность онлайн-консультации с фармацевтом весьма удобны.

В "Здравсити" можно забронировать товары, доступные в наличии, и забрать их самостоятельно из аптеки. Для нелекарственных товаров и лекарств с опцией курьерской доставки предусмотрена возможность заказа с доставкой на дом.

Для информации

"Здравсити" по праву считают одним из крупнейших российских сервисов дистанционного заказа лекарств. Сеть принадлежит АО ЦВ "Протек", ведущему фармацевтическому дистрибьютору страны. Это обеспечивает покупателям доступ к сертифицированной продукции по конкурентным ценам, а некоторые лекарства можно найти исключительно в "Здравсити".

Богатый ассортимент включает более 50 000 наименований, включая лекарства, БАДы, витамины, гигиенические средства, медицинскую технику. Сеть проводит акции, предлагает скидки и программу лояльности с бонусами до 2%, которые можно использовать при последующих покупках.

Проверьте, возможно, одна из новых аптек сети "Здравсити" расположена неподалеку от вашего дома, работы или учебы.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)