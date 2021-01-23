В Чите аптечная сеть "Здравсити" заменила аптеки под брендом "Будь здоров"

Вместо старых вывесок "Будь здоров" теперь можно увидеть новые знаки с логотипом "Здравсити". Более подробную информацию можно найти на их официальном сайте https://zdravcity.ru/r_chita/.
Новые филиалы с августа 2024 года можно найти по следующим адресам:
– Чита, улица Бутина, 69
– Чита, улица Бутина, 93
– Чита, улица Гайдара, 3
– Чита, улица Красной Звезды, 2
– Чита, улица Ленина, 125
– Чита, улица Ленина, 29
– Чита, улица Назара Широких, 7
– Чита, улица Онискевича, 10
– Чита, улица Строителей, 1с6
– Чита, улица Энтузиастов, 76
– Чита, улица Ярославского, 49
– Чита, микрорайон Северный, 10
– Чита, проспект Фадеева, 25
– Чита, улица Евгения Гаюсана, 22
– Чита, улица Ленина, 111
Аптеки сети "Здравсити" разместились не только в центре Читы, но и на окраинах города и в соседних населенных пунктах. Читинцы могут воспользоваться несколькими преимуществами, которые предлагает эта сеть.
"Здравсити" предоставляет возможность удобно заказывать лекарства и товары дистанционно через онлайн-сервис. Для поиска и заказа доступны:
– сайт zdravcity.ru;
– мобильное приложение.
На сайте и в приложении есть карта города с обозначением аптек сети "Здравсити", что позволяет легко найти ближайшее аптечное учреждение. Пользователи могут искать лекарства и проверять их наличие, стоимость в ближайших аптеках. Удобный поиск по названию товара и возможность онлайн-консультации с фармацевтом весьма удобны.
В "Здравсити" можно забронировать товары, доступные в наличии, и забрать их самостоятельно из аптеки. Для нелекарственных товаров и лекарств с опцией курьерской доставки предусмотрена возможность заказа с доставкой на дом.
Для информации
"Здравсити" по праву считают одним из крупнейших российских сервисов дистанционного заказа лекарств. Сеть принадлежит АО ЦВ "Протек", ведущему фармацевтическому дистрибьютору страны. Это обеспечивает покупателям доступ к сертифицированной продукции по конкурентным ценам, а некоторые лекарства можно найти исключительно в "Здравсити".
Богатый ассортимент включает более 50 000 наименований, включая лекарства, БАДы, витамины, гигиенические средства, медицинскую технику. Сеть проводит акции, предлагает скидки и программу лояльности с бонусами до 2%, которые можно использовать при последующих покупках.
Проверьте, возможно, одна из новых аптек сети "Здравсити" расположена неподалеку от вашего дома, работы или учебы.
Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)
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