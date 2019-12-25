Транспортная прокуратура займется задержкой самолета Пулково – Анталья

В субботу, 1 июля, из Пулково должен был вылететь самолет авиакомпании Turkish Airlines. Однако рейс несколько раз откладывали и в итоге перенесли более чем на сутки. Этот инцидент заинтересовал транспортную полицию. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного отделения ведомства.
Задержка самолета из Пулково в Турцию произошла по техническим причинам. Сначала самолет ждал дополнительную деталь из Стамбула, пассажиров даже высадили с борта судна, а потом вовсе прибыл запасной борт, который и отправился в Анталью.
Ранее сообщалось, что рейс из Пулково в Анталью задержали более чем на сутки
Фото: Piter.TV
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