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Аномальные пробки сковали Петербург 19 декабря
Сегодня, 15:59
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Аномальные пробки сковали Петербург 19 декабря

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Большая часть заторов находится в центре города.

К 15:00 19 декабря в Петербурге отмечались семибалльные пробки. По информации телеканала "Санкт-Петербург", загруженность все еще сохраняется. 

Большая часть заторов находится в центре города. Автомобилисты стоят на набережной Фонтанки, Кронверкской набережной, Большом проспекте П. С., Садовой улице, а также на Обводном канале. Затор виден и на севере Петербурга – на проспекте Энгельса, Богатырском проспекте. Также пробка собралась и на Кольцевой автодороге. 

На скорость движения влияют погодные условия. Сегодня периодически идет снег, а ближе к вечеру ожидается дождь.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: аномальные пробки, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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