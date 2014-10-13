Аномальные пробки сковали Петербург 19 декабря

Большая часть заторов находится в центре города.

К 15:00 19 декабря в Петербурге отмечались семибалльные пробки. По информации телеканала "Санкт-Петербург", загруженность все еще сохраняется.

Большая часть заторов находится в центре города. Автомобилисты стоят на набережной Фонтанки, Кронверкской набережной, Большом проспекте П. С., Садовой улице, а также на Обводном канале. Затор виден и на севере Петербурга – на проспекте Энгельса, Богатырском проспекте. Также пробка собралась и на Кольцевой автодороге.

На скорость движения влияют погодные условия. Сегодня периодически идет снег, а ближе к вечеру ожидается дождь.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)