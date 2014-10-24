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Выпускнику в Ленобласти аннулировали результаты ЕГЭ за использование умных очков
Сегодня, 10:54
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Выпускнику в Ленобласти аннулировали результаты ЕГЭ за использование умных очков

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Ответы ему передавали через микронаушник.

В Ленинградской области выпускник одной из местных школ был пойман на использовании высокотехнологичного устройства для списывания во время сдачи Единого государственного экзамена.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального комитета общего и профессионального образования, учащийся применял умные очки со встроенной камерой, с помощью которых вел съемку контрольных измерительных материалов (КИМ). Полученные изображения экзаменационных заданий в реальном времени передавались сообщнику за пределами пункта проведения экзамена, который затем направлял ответы через микронаушник.

Результаты нарушителя были немедленно аннулированы без права пересдачи в резервные дни.

Ранее Piter.TV сообщал, что ЕГЭ на 100 баллов сдали 236 петербургских школьников.

Фото: pxhere

Теги: аннулирование, выпускник, егэ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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