ЕГЭ на 100 баллов сдали 236 петербургских школьников

Больше всего отличников оказалось среди сдающих химию — 139 человек показали идеальный результат.

В комитете по образованию Петербурга озвучили предварительные итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, литературе и истории. Результаты экзаменов представлены в пресс-релизе ведомства.

Всего на сегодняшний день 236 выпускникам удалось набрать максимальные 100 баллов. Больше всего отличников оказалось среди сдающих химию — 139 человек показали идеальный результат. Немногим уступают литераторы: 90 школьников написали сочинение на высшую оценку. Что касается истории, то пятерых ребят поздравляют с блестящей работой — они набрали заветные 100 баллов.

Основной тур ЕГЭ по указанным дисциплинам завершился 23 мая. Полученные оценки носят предварительный характер, так как остаются резервные дни и возможность пересдачи экзамена по выбранному предмету.

Ранее мы сообщили о том, что русский язык назвали самым сложным экзаменом для школьников.

Фото: Комитет по образованию Петербурга