Где живут ангелы-хранители Петербурга

Согласно легенде, Северную столицу защищают три ангела.

Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал о трех главных ангелах-хранителях города.

Согласно легенде, Северную столицу защищают три ангела. Один из них – золотой – находится на шпиле Петропавловского собора, серебряный раскидывает крылья на куполе Церкви святой Великомученицы Екатерины, а бронзовый украшает Александровскую колонну. Но эти небесные посланники – не единственные в городе.

На Каменноостровском проспекте на уличных часах живет миниатюрная скульптура ангела. Высота фигурки составляет всего 20 сантиметров.

Кроме того, фриз Московских триумфальных ворот украшают 30 медных фигур "крылатых гениев", у каждого в руках – щиты с гербами губерний Российской империи. В этом году проводилась их реставрация.

А в Александровском парке спрятались четыре ангела, помогающие девушке набрать в колодец воды. По легенде для того, чтобы сбылось желание, нужно умыться источником из фонтана. Но лучше этого не делать.

В Измайловском саду около "Молодежного театра на Фонтанке" с 2012 года поселился ангел под зонтом, в пальто и шляпе. Каждый день он читает. Скульптура посвящена петербургским и ленинградским бабушкам и дедушкам.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"