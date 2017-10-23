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На акцию против "Матильды" собралось больше полиции, чем православных активистов

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Молитвенное шествие вокруг Мариинского театра против фильма "Матильда" не состоялось: вместо этого православные активисты стоят у памятника Римскому-Корсакокову.

В понедельник, 23 октября, православные активисты собрались около Мариинского театра, чтобы провести молитвенное шествие против фильма Алексея Учителя "Матильда". Сегодня проходит премьера картины в Петербурге. Всего в театральном сквере собралось около десяти противников киноленты. При этом за ними следило куда больше полицейских. представители правоохрантельных органов переписали данные документа человека, представившегося Владимиром Знахуром. Он, судя по видео с места события, направлял собравшихся.

Пока лидер активистов давал интервью телеканалам, его сторонницы и один сторонник начали читать молитву. Одна из активисток достала плакат. Полиция попросила женщину убрать его.

На акцию против "Матильды" собралось больше полиции, чем православных активистов

Ранее Piter.tv передавал, что православные активисты планируют молитвенное шествие против "Матильды" вокруг Мариинки.

В Мариинском театре в понедельник, 23 октября, состоится премьера фильма Алексея Учителя "Матильда". Вокруг театра собралось несколько грузовых машин с ОМОНом.

Фото и видео: Piter.tv

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Теги: акция против матильды , алексей учитель матильда , мариинский театр , православные активисты , премьера матильды
Категории: Картина дня Новости СПб

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