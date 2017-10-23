На акцию против "Матильды" собралось больше полиции, чем православных активистов

Молитвенное шествие вокруг Мариинского театра против фильма "Матильда" не состоялось: вместо этого православные активисты стоят у памятника Римскому-Корсакокову.

В понедельник, 23 октября, православные активисты собрались около Мариинского театра, чтобы провести молитвенное шествие против фильма Алексея Учителя "Матильда". Сегодня проходит премьера картины в Петербурге. Всего в театральном сквере собралось около десяти противников киноленты. При этом за ними следило куда больше полицейских. представители правоохрантельных органов переписали данные документа человека, представившегося Владимиром Знахуром. Он, судя по видео с места события, направлял собравшихся.

Пока лидер активистов давал интервью телеканалам, его сторонницы и один сторонник начали читать молитву. Одна из активисток достала плакат. Полиция попросила женщину убрать его.

Ранее Piter.tv передавал, что православные активисты планируют молитвенное шествие против "Матильды" вокруг Мариинки.

В Мариинском театре в понедельник, 23 октября, состоится премьера фильма Алексея Учителя "Матильда". Вокруг театра собралось несколько грузовых машин с ОМОНом.

Фото и видео: Piter.tv