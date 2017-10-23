Православные активисты планируют молитвенное шествие против "Матильды" вокруг Мариинки

Активисты православного движения "Царский крест" собираются устроить акцию против фильма Алексея Учителя "Матильда". На этот раз они собираются пройти с молитвенным шествием вокруг Мариинского театра. В понедельник, 23 октября, тут состоится премьерный показ картины, вызвавшей столько споров и скандалов еще до своей премьеры.
В группе активистов в социальной сети объявление собрало несколько сотен лайков и десятки репостов. "Царский крест" объявили сбор недалеко от Мариинского театра.
В 20.00 в театре состоится премьерный показ картины, вызвавшей такую бурю недовольства. Утром прошел пресс-показ "Матильды". Все прошло без инцидентов.
Православных активистов возмущает сюжет фильма, связанный с романом балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Активно против фильма выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Фото: скриншот группы
Видео: трейлер фильма