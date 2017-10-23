Православные активисты планируют молитвенное шествие против "Матильды" вокруг Мариинки

Участники движения "Царский крест" хотят устроить молитвенное шествие вокруг Мариинского театра, где сегодня проходит премьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда".

Активисты православного движения "Царский крест" собираются устроить акцию против фильма Алексея Учителя "Матильда". На этот раз они собираются пройти с молитвенным шествием вокруг Мариинского театра. В понедельник, 23 октября, тут состоится премьерный показ картины, вызвавшей столько споров и скандалов еще до своей премьеры.

В группе активистов в социальной сети объявление собрало несколько сотен лайков и десятки репостов. "Царский крест" объявили сбор недалеко от Мариинского театра.

В 20.00 в театре состоится премьерный показ картины, вызвавшей такую бурю недовольства. Утром прошел пресс-показ "Матильды". Все прошло без инцидентов.

Православных активистов возмущает сюжет фильма, связанный с романом балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Активно против фильма выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Фото: скриншот группы

Видео: трейлер фильма