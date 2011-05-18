Под видом продажи туристических путевок она похитила у потерпевших более 1 116 000 рублей.

В Петербурге задержана подозреваемая в мошенничестве под видом продажи турпутевок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали 28-летнюю жительницу Московского района, подозреваемую в совершении серии мошенничеств. Установлено, что в период с января по сентябрь 2023 года подозреваемая обманом завладела денежными средствами десяти петербуржцев. Под видом продажи туристических путевок она похитила у потерпевших более 1 116 000 рублей.

По адресу проживания подозреваемой проведен обыск, в ходе которого полицейские обнаружили и изъяли шесть банковских карт, три мобильных телефона, ноутбук и флэш-карту.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, подозреваемая задержана. Расследование продолжается.

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Фото: МВД