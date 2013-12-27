Масштабная реконструкция проспекта Луначарского: современное освещение и автоматизация управления

Началась крупномасштабная реконструкция проспекта Луначарского, одного из самых протяженных магистралей города, простирающегося на 7 км и соединяющего Выборгский и Калининский районы.

В рамках работ планируется установить 248 опор, 738 светильников, смонтировать 9575 м воздушных линий и проложить 14364 м подземного кабеля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Особое внимание будет уделено оснащению участка от Выборгского шоссе до улицы Руставели современной автоматизированной системой управления наружным освещением, что позволит оперативно реагировать на дефекты и несанкционированные подключения.

Старые натриевые светильники и неизолированные провода, существующие более 40 лет, будут полностью заменены на современные источники света, обеспечивая более безопасное и эффективное освещение для жителей и автомобилистов.

Ранее сообщалось, что наружное освещение на Понтонном проезде и Колпинской улице установят до ноября этого года

Фото: Piter.TV