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Авиарейс "Ярославль – Санкт-Петербург" был задержан почти на 10 часов

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Самолёт не смог вылететь с утра 23 февраля по техническим причинам.

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров по факту задержки авиарейса Ярославль – Санкт-Петербург. Пассажиры вылетели в Северную столицу лишь спустя 10 часов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, 23 февраля 2025 года самолет не смог вылететь из аэропорта Ярославль (Туношна) по техническим причинам. Авиакомпания "РусЛайн" предоставила пассажирам напитки, горячее питание и разместила их в гостинице.

Ярославская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им комплекса услуг, предусмотренных авиационными правилами.

В итоге самолет с 20 пассажирами на борту вылетел в Санкт-Петербург спустя 9 часов 50 минут.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: самолет, ярославль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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