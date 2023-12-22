На Марата задержали подозреваемую в ограблении собственной матери

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские Центрального района задержали подозреваемую в ограблении собственной матери. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 декабря 2023 года обратилась 77-летняя жительница дома 4/23 по переулку Сергея Тюленина. Женщина сообщила, что днем ранее около 13:40 у нее в гостях находилась ее 58-летняя дочь, которая похитила у нее 727 300 рублей. было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

У дома 79 по улице Марата около шести часов вечера 15 января подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее во время конфликта мужчина попытался задушить начальницу в больнице на Вавилова.

Фото: Piter.tv