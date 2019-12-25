В Ленобласти увеличили выплаты семьям, воспитывающим детей-сирот

В Ленинградской области увеличены ежемесячные региональные выплаты семьям, воспитывающим детей-сирот. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Теперь ежемесячная выплата на содержание детей под опекой и попечительством составляет 18 405 рублей в месяц.
Дал поручение о мониторинге соотношения инфляции и социальных выплат семьям с тем, чтобы индексация была опережающей и своевременной.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Фото: unsplash (Jessica Rockowitz)
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