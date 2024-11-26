Следователи разбираются в обстоятельствах прорыва трубы на Маршала Захарова

Трое пострадавших госпитализированы, им оказана медицинская помощь.

В Петербурге устанавливаются обстоятельства прорыва трубы в Красносельском районе. Подробности рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Проводится доследственная проверка по факту разлива горячей воды на улице Маршала Захарова. По предварительным данным, 26 ноября утром произошёл разлив горячей воды на проезжую часть на улице Маршала Захарова, в результате чего произошло ДТП с участием двух автомобилей. Трое пострадавших госпитализированы, им оказана медицинская помощь.

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу