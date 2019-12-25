В Петербурге состоялась конференция "Российский строительный комплекс: вызовы и возможности"

На пленарном заседании выступил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

В Петербурге состоялась XIV Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс: вызовы и возможности". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На пленарном заседании выступил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Он рассказал о высоких темпах строительства социальных объектов. Только в текущем году планируется ввод в эксплуатацию 71 объекта. Также Линченко отметил, что сейчас ни одно новое разрешение на строительство не выдаётся без 100% обеспеченности жилья всеми необходимыми объектами социальной инфраструктуры.

Отмечается, что жильё вводится синхронно со школами, детскими садами и поликлиниками.

Фото: портал "Строительный Петербург"