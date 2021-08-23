Церемония "гашения" юбилейного жетона состоялась на "Балтийской"

На станции метро "Балтийская" начальник петербургского метрополитена Евгений Козин поддержал метрополитеновскую традицию – "гашение" юбилейного жетона перед запуском в продажу. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.
С 2012 года доля оплаты жетонами сократилась с 50 % до менее, чем 7%. Но при этом жетон всё равно остаётся и будет оставаться нашим брендом.
Евгений Козин
В апреле 2022 года 55 лет исполнилось Службе тоннельных сооружений. Новый коллекционный жетон поступит в продажу 29 апреля.
Фото и видео: Telegram / Метро. Повседневности
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все