Задержанные по "барному" делу признаны участниками преступного сообщества

В ходе расследования сыщики установили, что в преступную сеть входили 9 баров, расположенных на улице Рубинштейна. В полицию поступили заявления от 11 мужчин, которые с августа 2021 года по июнь 2022 года отдали мошенникам в совокупности более 10,5 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга продолжают расследование деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в многочисленных обманах состоятельных клиентов ночных барах и клубах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе расследования сыщики установили, что в преступную сеть входили 9 баров, расположенных на улице Рубинштейна. В гаражах на улице Руставели находилось подпольное производство контрафактного алкоголя, который поставляли в подконтрольные бары. В полицию поступили заявления от 11 мужчин, которые с августа 2021 года по июнь 2022 года отдали мошенникам в совокупности более 10,5 миллионов рублей.

В отношении семи участников аферы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества). В организации схемы подозреваются двое мужчин, 1998 и 1997 годов рождения. В качестве подозреваемых также задержаны управляющие баров 1996 и 1997 годов рождения, руководители промо-моделей 1990 и 2002 годов рождения, администратор бара 1998 года рождения.

В отношении остальных соучастников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Это 22-летний официант четыре промо-модели (20, 22, 23 лет), 25-летняя хостес. Все они отпущены под подписку о невыезде.

Видео: МВД