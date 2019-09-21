"Зенита" объявил состав на игру против "Рубина" на языке жестов

После 9-ти туров РПЛ "Зенит" занимает вторую строчку Чемпионата. В случае победы "сине-бело-голубые" вновь выйдут на первое место.

В субботу, 21 сентября, "Зенит" сыграет против "Рубина" в рамках 10-го тура РПЛ. Игра начнется в 18:45 на "Газпром-Арене". На матче ожидается около 45 тысяч человек, которым перед игрой покажут фильм про фанатское движение. У него, кстати, сегодня день рождения.

Огласить состав на игру "сине-бело-голубые" решили крайне необычным способом. В своем телеграм-канале клуб выпустил видео ролик, где игроки стартового состава сами назвали свои фамилии. Только сделали это на языке жестов.

Итак, на матч против "Рубина" в старте выйдут голкипер – Андрей Лунев, защитники – Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос, в полузащите сыграют Магомед Оздоев, Вилмар Барриос и Далер Кузяев, ну а тройку нападения составят Дриусси, Артем Дзюба и Олег Шатов.

В запасе остались Михаил Кержаков, Александр Васютин, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Алексей Сутормин.

Напомним, что после 9-ти туров РПЛ "Зенит" занимает вторую строчку Чемпионата, имея в активе 20 очков. Такое количество баллов в активе у идущего сверху "Краснодара" и расположившегося на третьей строчке "Ростова". Положение команд определяет разница пропущенных и забитых мячей. "Рубин" идет на 10-ом месте с 10 очками.