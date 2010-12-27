Перед игрой "Зенита" зрителям покажут фильм про фанатское движение клуба

После 9-ти туров РПЛ "Зенит" занимает вторую строчку Чемпионата, имея в активе 20 очков.

В день матча "Зенита" против "Рубина" на домашнем стадионе петербуржцев зрителям покажут документальный фильм про фанатское движение "сине-бело-голубых". Об этом сообщили на официальном сайту футбольного клуба.

Картина режиссеров Федора Погорелова, Алексея Антипова и Александра Андреева "Наше имя — „Зенит" расскажет о зарождении фанатского движения вокруг клуба с Невы. Зрители увидят, как создавался гимн болельщиков клуба, первый гостевой визит фанатов "сине-бело-голубых", историю сектора 33 стадиона имени Кирова и многое другое. Участие в съемках фильма принимали многие известные фанаты и болельщики футбольного клуба - Евгений "Шляпа" Степанов, Вячеслав "Очки" Блинов, Максим "Пацифик" Дукельский, Константин "Кастет" Васильев, а также Михаил "Шарапов" Шурыгин.

После 9-ти туров РПЛ "Зенит" занимает вторую строчку Чемпионата, имея в активе 20 очков. Такое количество баллов в активе у идущего сверху "Краснодара" и расположившегося на третьей строчке "Ростова". Положение команд определяет разница пропущенных и забитых мячей. "Рубин" идет на 10-ом месте с 10 очками.

Ранее мы писали о первом матче "Зенита" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Подопечные Сергее Семака сыграли вничью против французского "Лиона".

Фото: ФК "Зенит"