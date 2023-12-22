Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 марта сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер заметил, что работа ведется при поддержке артиллерии и авиации мотострелками.
Отразили три контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады национальной гвардии в районах Терны и Синьковки.
Александр Савчук, глава пресс-службы "Запада"
Во время контрбатарейной борьбы ликвидированы три 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Краб" польского производства, гаубица М198 американского производства. Система противовоздушной обороны группировки сбила реактивный снаряд системы залпового огня "Хаймарс" производства США и уничтожила четыре дрона,вкключая три "Валькирии" и "Фурию". Противник лишился до 165 человек личного состава ранеными и убитыми, шести артиллерийских установок, двух минометных расчетов и четырех БПЛА.
Группировка "Центр" сообщила о поражении 15 опорников ВСУ за прошедшие сутки.
Фото и видео: Минобороны России
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