Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования на авдеевском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер отметил, что военнослужащие поразили три пункта управления у противников, а также 15 опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Огнем артиллерии группировки нанесено поражение по трем пунктам управления, 15 опорным пунктам, более 40 пунктам временной дислокации и до 70 позициям артиллерии ВСУ. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Дополнительно отражено девять контратак шести механизированных и одной мотопехотной бригады ВСУ. Противник лишился на поле боя до 460 человек личного состава, два танка, в том числе Abrams американского производства, четыре боевые машины пехоты, пять единиц автомобильной техники.

В Ленобласти запретят распространять фото и видео последствий атаки беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России