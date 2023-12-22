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Группировка "Центр" сообщила о поражении 15 опорников ВСУ за прошедшие сутки

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования на авдеевском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер отметил, что военнослужащие поразили три пункта управления у противников, а также 15 опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Огнем артиллерии группировки нанесено поражение по трем пунктам управления, 15 опорным пунктам, более 40 пунктам временной дислокации и до 70 позициям артиллерии ВСУ.

Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Дополнительно отражено девять контратак шести механизированных и одной мотопехотной бригады ВСУ. Противник лишился на поле боя до 460 человек личного состава, два танка, в том числе Abrams американского производства, четыре боевые машины пехоты, пять единиц автомобильной техники.

В Ленобласти запретят распространять фото и видео последствий атаки беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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