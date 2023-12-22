Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, заняв лучшее положение по переднему краю. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 мая сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Военнослужащий заметил, что бойцы нанесли поражение десяти украинским бригадам в ДНР и ЛНР. Противник лишился до 520 солдат ВСУ.

Нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 81-й аэромобильной, 92-й штурмовой, 54-й, 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 116-й, 119-й бригад теробороны. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Офицер подчеркнул, что поражение армии киевского режима было нанесено в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Георгиевка, Клещеевка, Раздоловка, Новомихайловка, Парасковиевка и Красное в Донецкой Народной Республике. ВСУ лишились четырех единиц автомобильной техники, 152-миллиметровой гаубицы Д-20, двух 122-миллиметровых гаубицы Д-30, станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и радиолокационной станции (РЭБ) контрбатарейной борьбы американского производства под названием AN/TPQ-36. Дополнительно ликвидированы три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Фото и видео: Минобороны России