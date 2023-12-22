Сергей Румянцев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении улучшили положение по переднему краю фронта. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 марта сделал старший офицер пресс-службы "Юга" Сергей Румянцев. Военнослужащий заметил, что задачи выполнены при помощи авиации, артиллерии.

Улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Прасковиевки и Курахово. Сергей Румянцев, старший офицер пресс-службы "Юга"

Дополнительно была отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белогоровка. Противник лишился более 330 человек личного состава, танка, бронетранспортера, бронированного автомобиля "Козак" и 12 пикапов.

Минобороны РФ сообщило о срыве "Градами" подготовки к атаке ВСУ на артемовском направлении.

Фото и видео: Минобороны России