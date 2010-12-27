Юрий Николаев рассказал о своей борьбе с раком

Ведущий отказался от помощи друзей и заявил, что никто в такой ситуации не поможет, даже если очень этого захочеть

Телеведущий Юрий Николаев рассказал о своей борьбе с тяжелым онкологическим заболеванием, о котором он узнал много лет назад. В интервью "Антенне телесемь" он выразил сожаление о том, что не занялся здоровьем раньше, посвятив себя карьере.

В начале 2000-х годов у Николаева обнаружили рак кишечника, а при последнем рецидиве врачи обнаружили еще одну опухоль на другом органе.

Сначала у меня был шок, потом я попытался, и мне удалось собраться и направить все силы на восстановления здоровья Юрий Николаев, телеведущий

Шоумен рассказал, что смог перебороть отчаяние и отметил, что это могло бы только усугубить ситуацию. После того, как ведущий узнал о недуге, он не стал брать паузу в работе. Так, например, в проекте "Танцы на льду" его соведущая Анастасия Заворотнюк только в самом конце программы узнала о его болезни.

Несмотря на это, Юрий Николаев начал сомневаться в выбранной стратегии. "Сейчас уже думаю: а нужен ли был этот героизм?" – признался он в интервью.

Ранее ведущему предлагали помощь коллеги, когда узнали о его проблемах, но Николаев отказался. В настоящее время он тщательно следит за своим здоровьем и регулярно проходит профилактические осмотры – чтобы рецидив не повторился.

Фото: nikolaevtv.ru