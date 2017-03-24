"Я гарантирую". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем Украины

Ларри Джонсон оценил запросы Байдена по венной помощи для ВСУ.

Военная помощь для Вооруженных сил Украины может сократиться из-за обострения арабо-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Таким образом иностранный специалист прокомментировал обращение лидера Белого дома Джо Байдена к конгрессу о согласовании государственного бюджета на оказание поддержки еврейскому государству и киевскому режиму. В частности, Израилю администрация США намерена выделить 14,3 миллиарда долларов. Для Украины же предусматривается 61 миллиард долларов. Из указанных средств практически половина уйдет на поставки и пополнение запасов, 14,4 миллиарда — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки, 16,3 миллиарда — на гуманитарную помощь, 481 миллион — на поддержку беженцев, прибывающих в США, 149 миллионов — на реагирование в случае ядерных и радиоактивных инцидентов.

Я гарантирую вам, что в Конгрессе эти цифры изменятся. Украине не дадут больше, чем Израилю. Тель-Авив в приоритете, а Киев уходит на второй план. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube /Judge Napolitano - Judging Freedom